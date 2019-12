Il Comune di Borgotaro ha conferito la cittadinanza onoraria a Lilliana Segre

Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Borgo Val di Taro, Comune Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha conferito la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

L’impegno di Liliana Segre per la conservazione della memoria , contro l’indifferenza e contro l’odio sono alla base del riconoscimento che molti Comuni stanno riconoscendo alla Senatrice a vita. La sua attività per la realizzazione del Memoriale della Shoa al “Binario 21” a Milano , il suo costante lavoro di trasmissione della memoria storica, in particolare verso le più giovani generazioni, sono solidi esempi di impegno civile di una donna straordinaria . Il 10 dicembre si terrà a Milano la giornata dal tema “L’odio non ha futuro” , a cui hanno aderito più di 300 Sindaci e Presidenti di Provincia, tra cui anche il Sindaco di Borgo Val di Taro.

“Il Consiglio Comunale di Borgo Val di Taro, con importanti e ricchi contributi dei Consiglieri, ha votato all’unanimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, partendo dai valori che sono alle radici di un Comune come il nostro, medaglia d’oro al Valor Militare per l’impegno nella lotta di Liberazione.”, ha dichiarato il Sindaco Diego Rossi, “Senza dimenticare che la Senatrice Segre ha partecipato come giurata al premio letterario “la Quara” nell’edizione del 2017, grazie alla collaborazione con il Presidente del Premio, il giornalista del Corriere della Sera Antonio Ferrari “, collaborazione che ha ulteriormente impreziosito il nostro premio , proprio nell’edizione in cui il titolo era “Indifferenza” , termine che campeggia a caratteri cubitali all’ingresso del “Binario21″ , al Memoriale della Shoa.”

Nel dibattito in il Consiglio Comunale è stato ricordato , inoltre, che tra i “Giusti delle nazioni” figura anche la famiglia Gandolfi di Ostia Parmense, nel comune Valtarese, che salvò diversi ebrei durante la seconda guerra mondiale, proteggendoli negli anni delle leggi razziali e delle deportazioni durante la seconda guerra mondiale.