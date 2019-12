Borgonzoni: “Passa l’emendamento Lega di 2 milioni a Parma 2020”

“Vittoria Lega! Abbiamo ottenuto altri 2 milioni di euro per personale ed eventi per Parma 2020”. Lo annuncia la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna, dopo che la Commissione Bilancio di Palazzo Madama ha dato l’ok all’emendamento Lega, a prima firma Maurizio Campari, che assegna a Parma 2020, capitale della cultura, 2 milioni della Lega.

“Felice che la maggioranza abbia approvato il nostro emendamento, per dare a Parma 2020 le dotazioni di personale ed economiche necessarie per sfruttare tutte le opportunità di Parma Capitale della cultura. I 2 milioni di euro si aggiungono ai 3 che l’anno scorso avevamo già ottenuto, per 5milioni di euro complessivi”.