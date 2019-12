Informazioni Servizi Educativi per presentazione domanda di iscrizione ai servizi per l’infanzia

Anche il prossimo anno la modalità d’iscrizione ai nidi, ai servizi sperimentali 0/6 e alle scuole d’infanzia Comunali, Private con posti in convenzione e Statali del Comune di Parma sarà esclusivamente on- line.

Per la presentazione online della domanda di iscrizione IL GENITORE CHE PRESENTA LA RICHIESTA deve autenticarsi utilizzando:

– le credenziali SPID

Se si è in possesso delle credenziali di accesso SPID si può procedere alla presentazione della domanda di ISCRIZIONE online.

Se non si è in possesso delle credenziali di accesso è necessario richiedere le credenziali SPID, seguendo i passaggi sotto indicati:

1.Registrarsi online sul sito http://www.servizi.comune.parma.it/ nella sezione “Credenziali SPID”. Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.

2.Una volta fatta la registrazione occorre attivare le credenziali, recandosi con un documento di riconoscimento presso:

gli sportelli del DUC, in L.go Torello de Strada 11/a,

la Biblioteca Civica, Punto Servizio Digitale (Lunedì e mercoledì: 14.00 – 18.00; Sabato: 9.00 – 13.00) in via D’Azeglio 45/d

Si precisa che la procedura richiede tra i dati obbligatori un indirizzo email valido ed un numero di cellulare.

Al termine della compilazione il sistema produrrà una ricevuta, in formato pdf, con numero di protocollo che attesta l’avvenuto inoltro della domanda che, verrà inviata, contestualmente, anche all’indirizzo mail indicato nella domanda.

Si precisa che la mancata ricezione della mail, contenente la ricevuta ed il relativo numero di protocollo, indica che la pratica non è andata a buon fine, quindi è necessario verificare la corretta compilazione e invio della domanda.

Si informa che, tra i documenti necessari PER OTTENERE LE CREDENZIALI SPID, è richiesta la tessera sanitaria in corso di validità.

Gli utenti in possesso di TESSERA SANITARIA SCADUTA NON POTRANNO OTTENERE LE CREDENZIALI SPID e pertanto NON POTRANNO PRESENTARE la domanda di accesso ai servizi di Nidi e Scuole Infanzia.

NEL CASO FOSTE IN POSSESSO DI TESSERA SANITARIA SCADUTA, SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE QUANTO PRIMA AL RINNOVO.

Si suggerisce di effettuare la registrazione al sistema SPID a dicembre 2019 per non concentrare le richieste di accreditamento nei giorni antecedenti le procedure di iscrizione ai Servizi per l’infanzia (gennaio 2020).

Tutte le informazioni per l’iscrizione on-line saranno disponibili nel portale del Comune di Parma (www.comune.parma.it) a partire dal giorno di apertura del bando per le iscrizioni definito annualmente dal MIUR.

Si ricorda infine che la legge del 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” prevede che i bambini e le bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter frequentare tutti i Servizi Infanzia.