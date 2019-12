Cavandoli (Lega): Ok corso sperimentale ‘Teatro’ al liceo Toschi, opportunità per ragazzi

“Sono in corso di presentazione i corsi sperimentali di ‘Teatro’ nei licei artistici ‘Sabatini-Menna’ di Salerno, ‘Catalano’ di Palermo, ‘Paolo Toschi’ di Parma e nel liceo artistico-musicale ‘Candiani’ di Busto Arsizio (Va), progetto approvato dal Miur con decreto ministeriale del giugno 2019, in convenzione con l’Accademia d’Arte Drammatica ‘Silvio d’Amico’ di Roma. I corsi saranno attivati a partire dall’anno scolastico 2020/2021. Si tratta di un’opportunità in più per i ragazzi, per scegliere il loro futuro. Il ringraziamento va all’ex ministro Marco Bussetti, che ha accolto positivamente e approvato in tempi rapidi questa sperimentazione su mia sollecitazione e un plauso ai quattro licei che si sono impegnati in questa sperimentazione, tra cui il Liceo Artistico statale ‘Paolo Toschi’ diretto dal professor Pettenati. Per me e per la Lega il futuro e la professionalità delle giovani generazioni sono importanti”.

Così la deputata parmigiana della Lega, Laura Cavandoli.