Simone Benini sarà il candidato presidente della Regione Emilia Romagna per il M5S

Simone Benini sarà il candidato presidente per il M5s alle prossime Regionali in Emilia-Romagna. E’ risultato il più votato su ‘Rousseau’ con 335 preferenze.

Simone Benini ha 49 anni ed è nato e vive a Forlì. Secondo la biografia diffusa dal Movimento Cinque Stelle, è un piccolo imprenditore attivo nel campo It, sistemista programmatore senior, esperto di sistemi informatici.

Politicamente, è legato alle energie rinnovabili, politiche rifiuti zero, sostenibilità ambientale applicata in ogni campo. È appassionato di apicultura ed è lui stesso apicoltore. Dal 2014 è consigliere comunale del M5s di Forlì, dove è stato riconfermato nel mandato a maggio di quest’anno. Durante il primo mandato è stato vice presidente della 2a Commissione Consiliare Programmazione, investimenti, urbanistica, ambiente, attività economiche.

“Saremo le sentinelle utili dei cittadini. Solo la nostra presenza permette di affrontare le sfide del futuro”. Sono le prime parole, affidate a Facebook, di Simone Benini, neocandidato presidente per il M5s in Emilia-Romagna. “Sarà una bellissima sfida che affronteremo tutti insieme, piazza per piazza, mercato per mercato. Come abbiamo sempre fatto”, scrive Benini, certo “che solo una forte presenza del M5s in Assemblea Legislativa metterà al centro i temi che interessano i cittadini e le sfide del futuro e non le solite lotte di potere tra partiti”.

Benini cita “la difesa della sanità pubblica e dei beni comuni come l’acqua, la mobilità sostenibile, la lotta all’inquinamento, lo sviluppo di energie rinnovabili, le politiche rifiuti zero, l’agricoltura sostenibile e la difesa dei diritti dei lavoratori e dei piccoli e medi imprenditori e commercianti fino alla fondamentale lotta alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose”. (ansa)