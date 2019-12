Rimpatriata degli ex agenti di Polizia Penitenziaria alla Certosa di Parma. Il Generale Sibilio: “Saranno sempre i miei ragazzi”

E’ stata un successo la rimpatriata di fine novembre di tutte le persone che hanno prestato servizio presso la Scuola Militare Agenti di Custodia insediata all’interno del meraviglioso complesso della Certosa di Parma. Dal 1990 gli Agenti di Custodia hanno cambiato nome e sono diventati Corpo della Polizia Penitenziaria.

L’idea iniziale del raduno è venuta al Generale Angelo Sibilio ed è stata concretizzata dal Sovrintendente Capo Coordinatore Michele D’Elia e dall’Ispettore Superiore Carlo Messina, in pensione. Sono stati loro che hanno portato a termine l’evento con caparbietà, risvegliando nei partecipanti forti emozioni, nonché senso di appartenenza. Ad agosto il Sovrintendente Capo Coordinatore Michele D’Elia ha costituito i gruppi Facebook e Whatsapp e con l’aiuto di questi social sono state ricontattate circa ottanta persone, oggi residenti in tutte le parti d’Italia, che dal 1975 al 1995 hanno prestato servizio in Certosa per pochi o tanti anni. L’adesione è stata altissima, pari al 90%.

“I miei ‘ragazzi’ (io continuo a chiamarli così) hanno dormito in Certosa… in camere da due letti più accoglienti di quelle di anni fa. Prima avevamo i letti a castello” ricorda il Generale Sibilio.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, il raduno si è spostato al ristorante Vedel di Colorno, dove sono state attribuite pergamene ma soprattutto sono riemerse relazioni personali che solo apparentemente sembravano sopite, perchè in realtà si erano mantenute negli anni nel loro sincero spirito di amicizia e di cameratismo. Tra gli invitati era presente anche il sindaco di Colorno Christian Stocchi, il Comandante della Polizia Municipale Pier Paolo Pezziga e l’imprenditore Danilo Biacchi.

“Sono stati momenti bellissimi, anche commuoventi” ha dichiarato a ParmaDaily il Generale Sibilio. “In quei volti segnati da qualche anno in più io continuo e continuerò sempre a vedere ragazzi nei confronti dei quali proverò sempre sentimenti di stima e di affetto. Forse oggi legami così forti non ci sono più”.

E’ stato proprio l’allora Capitano degli Agenti di Custodia Sibilio, insieme all’Ufficiale – Tenente Cesare De Lucia, al Maresciallo Vincenzo Pretti e ai Brigadieri Giuseppe Colucci, Elpidio De Gennaro e Onofrio Strippoli a fondare nel 1975 questa scuola militare alla Certosa, già Riformatorio Lambruschini per minorenni dal 1932. Oggi questa scuola è un’eccellenza a livello nazionale nella formazione e nell’addestramento della Polizia Penitenziaria.

Non solo Angelo Sibilio… i protagonisti della giornata sono stati anche il suo successore Maresciallo Maggiore Lino Puliti, l’allora direttore della Scuola Militare degli Agenti di Custodia Raffaele Panico, dopo il quale si sono avvicendati i direttori/dirigenti penitenziari Saba, Orazio Faramo, Nello Cesari, Giuseppe Rizzo, Silvio Di Gregorio, Maria Nicoletta Toscani e da ultimo Dario Aurelli. L’attuale Comandante del Reparto è il Sostituto Commissario Coordinatore Gennaro Schiavo.

“Siamo orgogliosi di aver organizzato questo raduno, che vorremmo diventasse un appuntamento annuale” conclude il Generale Sibilio.”Siamo convinti che senza le piogge di quest’anno la partecipazione sarà ancora maggiore.”

Andrea Marsiletti