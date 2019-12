Il Movimento 5 Stelle tra i cittadini di Colorno

Diversi portavoce del Movimento 5 Stelle arriveranno a Colorno, in Piazza Garibaldi, durante la festa di Santa Lucia di Sabato pomeriggio. Sarà l’occasione per i cittadini della Bassa Parmense e di tutta la provincia di poter parlare direttamente con i loro portavoce alla in parlamento.

L’obiettivo infatti, non è soltanto portare i temi a 5 stelle tra la gente, ma sopratutto è l’ascolto delle istanze dei cittadini da parte di diversi parlamentari pentastellati appartenenti a diverse commissioni. Saranno infatti presenti Davide Zanichelli, Gabriele Lanzi, Cristian Romaniello, Fabio Berardini e Giovanni Currò appartenenti alle commissioni Finanze, Esteri e Attività Produttive della Camera dei Deputati ed del Senato.

Ad accompagnarli saranno i portavoce di Parma e provincia Simone Guernelli di Colorno, Patrizio Bimbi di Sala Baganza e i candidati di tutta la provincia di Parma al consiglio regionale per le prossime elezioni del 26 Gennaio.

L’incontro sarà anticipato da un passaggio al caseificio San Salvatore di Colorno, un modo per entrare in contatto con le realtà produttive di uno dei principali alimenti d’eccellenza dell’Emilia: il Parmigiano Reggiano.

Davide Zanichelli – M5S Camera dei deputati