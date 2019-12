Open day al Melloni con taglio di nastro

Avete mai ascoltato la musica con i denti? Avete mai gonfiato i marshmallow con il vuoto d’aria? Tutto è possibile nelle nuove aule di Fisica e Chimica dell’Istituto Tecnico Economico M. Melloni.

Due spazi dedicati al fare scienza sono stati inaugurati in serata dall’Assessora alla Scuola ed Innovazione Tecnologica del Comune di Parma Ines Seletti insieme al Dirigente Scolastico Giovanni Fasan.

Genitori e possibili nuovi studenti sono stati guidati, nel pomeriggio, alla scoperta delle novità e dei percorsi che l’Istituto offre durante un vissuto Open Day. Camici bianchi, alambicchi, inglese e materie d’indirizzo spiegati dagli studenti e dagli insegnanti a chi sta cercando la sua strada nella scuola secondaria di secondo grado.

“Investiamo sui giovani, investiamo sul futuro” è il motto di uno tra i più longevi istituti scolastici della città. Amministrazione e marketing, relazioni internazionali e sistemi informativi aziendali sono le competenze che la scuola vuole offrire ai ragazzi.

“Per quelli che frequentano il biennio i nuovi laboratori rappresentano una possibilità di pratica e di sperimentazione che sicuramente incide sull’interesse e sull’apprendimento” commenta la professoressa Pavesi Paola docente di Chimica. “Il Melloni offre percorsi in linea con le specificità del nostro territorio e con le innovazioni delle materie d’insegnamento. E’ un istituto di tradizione della nostra città che ascolta i bisogni dei ragazzi e del tessuto imprenditoriale e aziendale che vi investe”. Ha sottolineato Ines Seletti.

Sabato 18 gennaio nuovo appuntamento per vedere da vicino, in un altro open day, dalle 14,30 la proposta formativa dell’ITE Melloni per il prossimo anno scolastico.