La giunta di Fidenza e altri sindaci della Bassa schierati a sostegno della candidatura alle regionali di Alessia Frangipane per la lista Bonaccini

“Sono emozionata ma prima di tutto consapevole che la mia non è una scelta solitaria ma di una comunità, che mi ha accompagnata in questi anni di amministrazione, che mi è stata vicina e che ho cercato di sostenere affrontando passaggi complessi della vita dei tanti cittadini che si sono rivolti a me”.

Con queste parole Alessia Frangipane, assessore al Welfare del Comune di Fidenza, ha annunciato la sua candidatura al Consiglio regionale, per le elezioni del prossimo 26 gennaio, nella lista del Presidente Stefano Bonaccini. L’annuncio è stato dato in Piazza Garibaldi alla presenza di molti cittadini, del sindaco Andrea Massari, del vice sindaco Davide Malvisi e della giunta fidentina al gran completo. Erano presenti anche il sindaco di Fontanellato Francesco Trivelloni, con il vice sindaco Mattia Rivara e l’assessore Laura Biloni, e quello di Roccabianca Alessandro Gattara.

“Il Presidente Stefano Bonaccini – ha detto il sindaco Andrea Massari – ha fortemente voluto la presenza di Fidenza nella sua lista. Abbiamo dovuto decidere in pochissimo tempo e come si fa in famiglia guardandoci in faccia con Alessia Frangipane e con Davide Malvisi abbiamo deciso di metterci il coraggio di Fidenzae del territorio della bassa, che sono luoghi dove il coraggio abita. Abbiamo deciso di esserci per portare in Regione l’esperienza di questo territorio che sa fare cose che altri possono solo immaginare, come abbiamo dimostrato in questi anni e prova ne è stata la richiesta pressante di Bonaccini”.

“Abbiamo una grande opportunità – ha affermato il vice sindaco Davide Malvisi – portare Fidenza ad essere rappresentata in Regione per raggiungere ulteriori importani obiettivi”.

Il sindaco di Fontanellanto ha sottolineato come “la candidatura di Alessia Frangipane riporti questa parte della Provincia di Parma ad essere protagonista e a poter dire la propria in Regione. Questo è il frutto di un percorso che i comuni hanno fatto in particolare in ambito sociale e sanitario, grazie al contributo decisivo dell’amministrazione di Fidenza guidata da Andrea Massari e che ha visto come protagonista di questa trasformazione proprio Alessia Frangipane”.

Mentre il sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara, ha evidenziato come il settore sociale e sanitario rappresenti una parte preponderante del bilancio regionale e le competenze della Frangipane, dimostrate in queste anni, saranno un contributo prezioso per il miglioramento di questi settori che raggiungono già livelli altissimi di qualità di prestazioni.

“La sfida che abbiamo davanti – ha concluso Alessia Frangipane – non è una banale sfida tra destra e sinistra ma tra chi fa le cose,come ha dimostrato in questi anni di saper fare Stefano Bonaccini, e chi parla a vuoto. In questa sfida sono accompagnata da Fidenza e dalla comunità della Bassa che hanno dimostrato coesione e voglia di lavorare insieme mettendo da parte le appartenenze e le bandiere. Il nostro obiettivo è accompagnare e proteggere le nostre comunità per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Questo credo che possa essere condiviso da tanti cittadini della provincia di Parma”.