La lista Bonaccini di Parma si presenta. Bonaccini: “Siamo Emilia-Romagna e insieme facciamo la differenza”

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha incontrato i candidati della Lista Bonaccini Presidente di Parma per un confronto e un saluto in vista dell’inizio della campagna elettorale.

I candidati e le candidate della lista saranno Giovanni Marani, Nicoletta Paci, Giovanni Breschi, Serena Brandini e Alessia Frangipane.

Stefano Bonaccini “ringrazia le persone che hanno accettato di mettersi in gioco nella mia lista, prestando le proprie esperienze e competenze per il bene dell’Emilia-Romagna. In questa progetto per il futuro della nostra regione è in gioco tantissimo ed è per questo che serve l’impegno di tutti.

Chiedo a tutti i nostri cittadini di fare insieme un passo avanti. E le prime persone a cui mi sono rivolto sono quelle che in questi anni ho incontrato sul territorio, nelle amministrazioni e nel volontariato, nelle imprese e nel lavoro. A ciascuno ho chiesto di portare un contributo di idee e di esperienze concrete, a contatto coi territori e con i problemi, con le eccellenze e le cose che insieme dobbiamo migliorare. Una lista civica, per definizione, non ha un connotato ideologico ma parte da un progetto condiviso di buona governo, di priorità da perseguire, di cose da fare. E io sono orgoglioso che questa idea di Regione e di comunità stia prendendo piede in questa campagna elettorale. Come diciamo spesso, siamo Emilia-Romagna e insieme facciamo la differenza.”

Giovanni Marani afferma che “Sostenere Bonaccini vuole significare, il riconoscimento del lavoro fatto insieme, un impegno che nasce dai risultati ottenuti per il territorio e per Parma. Da amministratore e da cittadino ho avuto modo di sentire la Regione vicina, ho avuto il privilegio di poter contribuire alla costruzione di alcune strategie importanti e di poterne iniziare ora a vedere i frutti. Per questo credo con convinzione che sia necessario dare continuità alla guida dell’Emilia Romagna, dare l’occasione a Bonaccini di continuare, insieme con i territori e al fianco delle persone, a costruire il futuro della nostra terra.”

“Mi candido per proseguire anche in Regione il mio lavoro di attenzione e vicinanza ai bisogni dei cittadini. Sono contenta dei risultati ottenuti dalla Regione Emilia Romagna e desidero che sia possibile proseguire sulla strada intrapresa” dichiara Nicoletta Paci, Assessore del Comune di Parma.

Giovanni Breschi, Assessore di Neviano degli Arduini: “Condivido in pieno il programma di Bonaccini e credo profondamente che sia la persona giusta per guidare la nostra regione. Con la mia esperienza professionale e politica penso anche che sia prezioso conoscere il territorio per cogliere difficoltà e opportunità. Una regione composta da persone volenterose che si rimboccano le maniche e ha nella sua eccellenza agricoltura, industria e volontariato.”

“Supporto in prima persona il progetto del Presidente Bonaccini e ho deciso di portarlo avanti qui a Parma e nella nostra provincia con forza, responsabilità e condivisione”.

Serena Brandini, ex vicesindaca di Tizzano sostiene anche che “Queste sono le modalità che conosco, che tutti noi conosciamo perché sono quelle tipiche della nostra natura di emiliani. So bene cosa significhi l’impegno in prima persona e sono pronta ad un lavoro quotidiano e concreto sui problemi che ogni cittadino e ogni impresa si trovano ad affrontare nella vita di tutti i giorni. Stefano Bonaccini ha governato bene l’Emilia-Romagna per questo occorre fare un passo avanti insieme a lui per continuare a progettare e costruire il nostro futuro”

“So bene la differenza” – sostiene Alessia Frangipane, Assessore di Fidenza – “tra avere una Regione che sa proteggere la sua gente lavorando fianco a fianco con le Comunità locali come ha fatto il Presidente Bonaccini, e la propaganda urlata al vento. Io ho scelto di stare dalla parte di Fidenza, della Bassa e dell’Emilia-Romagna per continuare a costruire una Regione straordinaria, che fa scuola in Europa e ci fa sentire speciali.”