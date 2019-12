Borgonzoni: “Il Comune di Parma volta le spalle a disabili”

“Nonostante la modifica della legge regionale – su pressione Lega – nonostante le sentenze del Consiglio di Stato, nonostante le raccomandazioni del Difensore Civico dell’Emilia Romagna, il Comune di Parma non modificherà il proprio regolamento per l’accesso ai servizi residenziali e diurni per disabili. Così centinaia di persone con disabilità continueranno a pagare più di quanto devono pagare. Nella Parma di Pizzarotti, primo sostenitore di Bonaccini, si voltano le spalle alle persone con disabilità e alle loro famiglie”.

Così la candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni dopo che, ieri sera in consiglio comunale, l’assessore Rossi, rispondendo a un’interrogazione della Lega sul caso delle rette maggiorate rispetto al dovuto, ha negato che si procederà a una revisione del regolamento vigente. Borgonzoni nei giorni scorsi aveva sollevato, insieme all’associazione “Prima gli Ultimi”, il caso dell’errato conteggio, nella determinazione degli importi delle rette, anche delle eventuali indennità di accompagnamento e altri redditi. “Con una sola dichiarazione – dice Laura Schianchi, presidente dell’associazione ‘Prima gli ultimi’ – il Comune di Parma, nella persona dell’assessore Rossi, si è posto in antitesi alle leggi dello Stato e alle leggi regionali”.