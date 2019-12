Natale solidale al nido Bruco Verde: donati i giochi ad Emporio Solidale

Natale solidale al nido Bruco Verde di via Pescara, dove i genitori dei quasi 80 bambini che lo frequentano hanno pensato di donare dei giochi ad Emporio Solidale Parma, gruppo di Associazioni di Volontariato della città impegnato a contrastare la povertà, in un tempo di crisi economica e sociale, attraverso diverse azioni promosse sul campo, tra cui il market solidale dove verranno messi a disposizione di chi non li ha i giochi. Al momento ha preso parte l’Assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti, proprio per sottolineare, come nel tempo del Natale, gesti concreti come questo siano davvero importanti. E’ stata una grande festa, quella del dono dei giochi, a cui hanno preso parte i bambini e le educatrici, ed alla quale hanno partecipato Giacomo Vezzani e Giorgio Cavalca, in rappresentanza di Emporio Solidale Parma.