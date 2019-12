Un concerto di Natale in favore dell’associazione “La Doppia Elica”

Una proposta natalizia per la città di Parma arriva da un’associazione di recente costituzione ma che ha già raccolto attenzione e partecipazione intorno ad un tema emergente in ambito sanitario.

L’associazione “La Doppia Elica” – ODV ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Parma, sabato 21 dicembre alle ore 20.30, un concerto di Natale nella Chiesa di San Giovanni.

Il concerto vedrà l’Ensemble Simone Molinaro esibirsi in un programma di musica che riscopre l’evoluzione della coralità nei secoli. Il gruppo è formato da 2 tenori, 2 baritoni e i basso, artisti che cantano nel coro del Carlo Felice di Genova e il cui Direttore Artistico accompagnerà alcuni pezzi con il pianoforte. Il brano d’apertura sarà un inedito del ‘500 recuperato dal Direttore e trascritto per 5 voci maschili.

L’iniziativa è stata presentata da Nicoletta Paci, assessora del Comune di Parma con delega alla Sanità, Maria Giovenzana e Padre Agostino dell’Associazione “LaDoppia Elica” – ODV e Tiziano Tassi, baritono.

Il prezzo del biglietto di ingresso è stato fissato in 15 euro ed il ricavato verrà utilizzato per il proseguimento delle attività dell’associazione, in particolare per l’organizzazione di incontri con un nutrizionista per imparare i corretti comportamenti nell’alimentazione.

L’associazione “La Doppia Elica” – ODV, nata nel settembre 2017 dalla sinergia di medici e pazienti, ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esistenza di mutazioni genetiche connesse con l’aumentato rischio di carcinoma mammario e ovarico e sulla necessità di intervenire precocemente nella ricerca e nel trattamento delle persone portatrici.

Obiettivo principale è di garantire, con il contributo dei professionisti di riferimento, un percorso di prevenzione primaria a partire dagli stili di vita e la nutrizione, ed offrire un ventaglio di consulenze qualificate, anche di tipo legale e di supportare il disagio psicologico conseguente alla comunicazione del rischio con l’assistenza di psichiatri, psicologi e il coinvolgimento in corsi di attività manuali, creative e di counseling. www.ladoppiaelica.it

I biglietti sono in prevendita al costo di 15 euro (+diritto di prevendita) su www.vivaticket.it e nei suoi punti vendita abilitati: Ufficio Turistico sito in Piazza Garibaldi e Tabaccheria Lottici in Piazza Ghiaia.

I biglietti rimanenti saranno messi in vendita la sera dello spettacolo un’ora prima dell’inizio presso la Chiesa di S. Giovanni. Per informazioni tel. 392 204 5882.