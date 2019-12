Parma di gusto, arte e natura “La Guida per la Capitale della Cultura 2020”

Presentata in conferenza stampa alla presenza del Sindaco Federico Pizzarotti, di Cristiano Casa assessore al Turismo del Comune di Parma, di Giuseppe Cerasa direttore de “Le Guide di Repubblica” e di Andrea Grignaffini critico gastronomico, “Parma Capitale della Cultura” il nuovo volume della collana “Le Guide ai Sapori e ai Piaceri” de La Repubblica interamente dedicato alla nostra città.

Un viaggio alla scoperta della terra di Correggio e del Parmigianino, di Verdi e Toscanini, di Guareschi e Bertolucci, di grandi eccellenze enogastronomiche note in tutto il mondo, di cattedrali, musei, teatri, colline e parchi naturali. Parma si svela in tutta la sua bellezza tra le pagine del nuovo volume delle Guide di Repubblica dirette da Giuseppe Cerasa, alla vigilia dell’anno che la celebrerà come capitale italiana della cultura. Il 2020 sarà, infatti, un grande momento di festa per tutto il territorio, con la partecipazione speciale anche di Piacenza e Reggio Emilia.

A questa terra splendida e ricchissima di natura, cultura e gusto è dedicata la Guida ai Sapori e ai Piaceri di Parma Capitale della Cultura, dal 12 dicembre disponibile in edicola (a 10,90 euro più il prezzo del quotidiano), libreria e poi anche su Amazon, Ibs e sul sito guidesapori.servizioclienti.repubblica.it.

“E’ un onore e una grande occasione quella data dalla pubblicazione di questa Guida. Un guida che racconta gli itinerari del nostro territorio che va ad inserirsi perfettamente nel nostro percorso come destinazione turistica. Sono stati coinvolti testimonial parmigiani che hanno interpretato la nostra città insieme a La Repubblica. Basta sfogliarla e il turista avrà una presentazione del territorio in tutte le sue sfaccettature inclusi gli eventi che ci accompagneranno per il 2020” ha aperto l’assessore Cristiano Casa.

“La cultura fa bene a chi può esporla, a chi può declinarla in tutte le sue modalità, a chi può mobilitare energie e risorse e costruire un anno intero di eventi per affermare un ruolo, per mostrare i propri tesori, per mettere a sistema un patrimonio fatto di arte, tradizioni, monumenti, storie, personaggi, musica, teatro, cinema, letteratura – sottolinea il direttore de “Le Guide di Repubblica” Cerasa – . Raccontiamo in questo volume Parma città di storia millenaria, capitale della musica, della lirica, simbolo di buon cibo e di buon vivere, al centro di una Food Valley che si fa vanto di rappresentare il cibo made in Italy nel mondo. Una città che non nasconde vezzi francesi testimonianza della lunga presenza transalpina tra le sue mura antiche nel perenne ricordo della duchessa Maria Luigia, moglie di Napoleone Buonaparte. Dopo le Guide di Palermo e Matera anche per Parma abbiamo voluto fornire ai nostri lettori una ricca Guida, strumento in grado di orientare i visitatori di questo territorio meraviglioso attraverso un dedalo di itinerari che mettono insieme Verdi e Bertolucci, il Parmigianino e il Correggio, il medioevo e Standhal, le chiese e i teatri, Guareschi e le aree naturali, le industrie ad alta tecnologia e la Food Valley, il parmigiano e il prosciutto, le fiere, i festival, le botteghe, il vino, le ricette di tanti bravissimi chef e tantissimi indirizzi in grado di esaltare un soggiorno lungo e indimenticabile, fino a coinvolgere Piacenza e Reggio Emilia, in un triangolo immaginario di bellezze italiane che nel mondo hanno pochi confronti”.

Testimonial parmigiano nella Guida Andrea Grignaffini: “Questa Guida ha la particolarità e il plus valore di essere geolocalizzata. Il turista oggi ha bisogno di verticalità, di informazioni compresse e categorizzate. Il progetto de La Repubblica è davvero interessante e sono stato felice di aver contribuito”.

Al Sindaco Pizzarotti il compito di chiudere la conferenza di presentazione: “Ringrazio La Repubblica per aver realizzato una Guida completa del nostro territorio. Leggerla permette di apprezzare ancora di più i luoghi e le ricchezze del territorio, anche a chi li conosce. Descrive il patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico del territorio ed offrirà al turista gli stimoli per fermarsi qualche giorni in più per viverlo intensamente. La Guida sarà uno strumento importante per i quanti vorranno conoscere Parma e il suo territorio anche nel 2020”.

Durante la conferenza stampa è stato proiettato un video messaggio del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini che ha curato la prefazione della Guida: “Parma Capitale della Cultura 2020, come ben illustra questa guida, è il cardine attorno al quale si sviluppa una progettualità che si espande a tutto il territorio. Locale e al contempo globale, Parma celebra così la propria identità, un intreccio unico di operosità, creatività e bellezza. Qui sono nate grandi opere e gradi uomini. Dalla Pilotta con il suggestivo teatro Farnese, al fascino del Duomo e del Battistero. Dall’arte del Correggio e del Parmigianino alla musica di Verdi e Toscanini, dalla letteratura di Guareschi alla poesia e al cinema di Attilio, Bernardo e Giuseppe Bertolucci. Qui sono nati grandi prodotti sapori della tradizione oggi noti in tutto il mondo”.

A fare da Cicerone ci sono testimonial d’autore come gli imprenditori Paolo Barilla e Giampaolo Dallara, l’attore Gene Gnocchi, l’editore Franco Maria Ricci, lo scienziato Giacomo Rizzolatti, l’atleta Giulia Ghiretti, il critico gastronomico Andrea Grignaffini che raccontano il loro legame strettissimo con un territorio che vale la pena scoprire, a poco a poco, attraverso i numerosi itinerari, tra gallerie ricche di opere d’arte, musei del cibo, maestri di antiche arti artigiane, residenze storiche, ville e castelli. E ancora centinaia di indirizzi e suggerimenti su dove mangiare, dormire e comprare tra ristoranti, botteghe del gusto, dimore di charme e le ricette dei migliori chef locali per un viaggio all’insegna del gusto.