Estate delle Pievi 2020 – La Provincia raccoglie proposte

La Provincia di Parma coordina le iniziative dei Comuni del territorio parmense per l’organizzazione di eventi culturali che si terranno nelle Pievi di epoca romanica tra il maggio ed il settembre 2020, nell’ambito del progetto “Estate delle Pievi 2020”, progetto inserito nel calendario di “Parma 2020 capitale Italiana della Cultura”.

A questo scopo, ha emesso un avviso per raccogliere proposte di eventi musicali, letture di poesie e di testi storico-letterari, rappresentazioni teatrali, conferenze, arte visiva o installazioni, accompagnati da visite guidate che possano illustrare la realtà delle Pievi e del loro territorio, nella loro valenza storica, culturale e religiosa.

Le proposte raccolte verranno valutate in relazione alla congruità con gli obiettivi, alla qualità culturale, al luogo e al target di riferimento.

Infine, le proposte selezionate confluiranno in un catalogo, all’interno del quale i soggetti organizzatori potranno scegliere le proposte che riterranno idonee e che verranno effettivamente realizzate.



L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che operano abitualmente nel settore turistico, artistico o culturale; per le visite guidate il personale impiegato deve possedere specifica abilitazione a “guida turistica”.

La proposta progettuale dovrà indicare un preventivo di massima della spesa prevista.

LA CORNICE PROGETTUALE

Le proposte dovranno essere compatibili con il contesto storico, culturale e religioso delle Pievi, e inquadrarsi nei temi generali di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura e del progetto Estate delle Pievi 2020.

Il tema di Parma 2020 è “La cultura batte il tempo”, mentre il tema di fondo dell’Estate delle Pievi è la continuità nei secoli della cultura cristiana parmense, che ha permeato nel profondo il nostro substrato culturale, al di là dello specifico credo religioso o filosofico delle persone.

Questa continuità trova come oggetto-simbolo una pergamena del 1004 in cui la firma del Vescovo Sigifredo è seguita da quelle dei ventiquattro arcipreti di tutte le chiese che nella Diocesi serbavano un fonte battesimale: le Pievi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte culturali devono essere inviate a mezzo Pec – posta elettronica certificata a protocollo@postacert.provincia.parma.it e per conoscenza all’indirizzo e-mail provparma2020@provincia.parma.it entro le ore 12 del 10 gennaio 2020.