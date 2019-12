La polizia penitenziaria di Parma fa una donazione all’Ospedale dei Bambini

Una delegazione di agenti di polizia penitenziaria del carcere di Parma, con il direttore aggiunto Lucia Monastero, ha voluto portare un segno di testimonianza ai pazienti dell’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”. E lo ha fatto attraverso una donazione di 2.450 euro consegnata nella mani dell’associazione Giocamico che da vent’anni porta avanti attività ludico-espressive nei reparti pediatrici del Maggiore.

“Si tratta di una piccola ma significativa testimonianza verso chi soffre da parte del personale degli Istituti Penitenziari – ha dichiarato la dottoressa Monastero – Una testimonianza che attesta la grande sensibilità umana che contraddistingue il modo di operare della polizia penitenziaria, umanità unita ad una grande professionalità. E siamo orgogliosi della risposta corale che c’è stata”. Con lei il comandante del reparto Domenico Gorla, l’ispettore superiore Giuseppe Ciuffreda, l’ispettore Vincenzo Florio, l’assistente capo Fabio Bolognini e l’agente Stefano Puccetti.

A fare gli onori di casa Susanna Esposito direttrice della Clinica pediatrica dell’Ospedale dei bambini con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Massimo Fabi che ha ribadito come la collaborazione in essere da tanti anni con l’istituzione penitenziaria vada oltre gli aspetti sanitari o di sicurezza ma coinvolga l’umanizzazione dei percorsi quale diritto di ogni persona.

Corrado Vecchi, presidente dell’Associazione Giocamico e tramite dell’incontro di questa mattina, ha ringraziato la polizia penitenziaria a nome dei giovani pazienti in quanto la loro donazione sarà destinata all’acquisto di monitor portatili da posizionare al letto dei pazienti per monitorare le funzioni vitali in situazioni complesse.