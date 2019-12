TEP: Medaglie d’Oro ai dipendenti con 25 anni di servizio

Si è celebrata questa mattina la consegna delle Medaglie d’Oro, premio per i dipendenti di TEP e TEP Services giunti al traguardo dei 25 anni di anzianità di servizio o che sono andati in pensione in corso d’anno prima di maturare i 25 anni di permanenza in azienda.

Quest’anno sono 11 i premiati che hanno ricevuto la medaglia celebrativa dal Presidente Tep Roberto Prada, con la Vicepresidente Valeria Sghedoni e Maurizio Bolzoni, Amministratore Delegato di Tep Services (la società che gestisce le officine per le riparazioni degli autobus). Di questi, 7 hanno maturato 25 anni di servizio come dipendenti di TEP:

MICHELE BERNUCCI

FEDERICO BROZZI

MARCO MONICA

MARCELLO PAVESI

STEFANO PELOSI

MAURO PEZZANI

MASSIMILIANO VACCARI

I rimanenti 4 (2 ex dipendenti di Tep e 2 di TEP Services) hanno da poco raggiunto il traguardo del pensionamento prima di aver compiuto i 25 anni d’azienda, avendo comunque speso buona parte della propria vita lavorativa come impiegati, conducenti o manutentori presso le officine aziendali:



PENSIONATI TEP

VALERIO BRUSCHI

FABRIZIO SCATTINA

PENSIONATI TEP SERVICES

GIAN CARLO CONTI

GIANNI MARCATO

Oltre alla medaglia d’oro, i premiati ricevono in dono una copia del volume “Strada Facendo” scritto da Giovanni Villan sulla storia dei tram e dei filobus a Parma.

Erano presenti alle premiazioni anche i rappresentanti dei soci di TEP: l’Assessora alle politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma Tiziana Benassi e Alessandro Tassi Carboni nelle vesti di consigliere della Provincia di Parma.