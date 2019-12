Ritardi e disagi per i pendolari sulla linea Parma – Suzzara: l’impegno di Iotti con Donini

Superare subito i problemi tecnici rispetto ai ritardi di orario che recentemente hanno interessato la tratta ferroviaria Parma – Suzzara coinvolgendo numerosi pendolari nel territorio parmense in particolare sulla tratta Parma Brescello diretti anche a Viadana, con navetta autobus: è quanto ha chiesto il consigliere regionale Massimo Iotti, che ha interessato l’assessore regionale Raffaele Donini affinché possa intervenire con il gestore di servizio TPER.

“Ricordo” ha commentato Iotti “che in passato la Linea è stata oggetto di interventi di messa a norma e che presto sarà interessata nel tratto parmense da lavori di superamento dei passaggi a livello. Verrà realizzato un importante intervento con il sottopasso presso la stazione di Sorbolo (per un importo di oltre 4 milioni di euro), inoltre nell’ultimo bilancio regionale 2020 sono state previste ulteriori somme aggiuntive per le manutenzioni delle linee ferroviarie regionali per 5 milioni di euro”. Il consigliere ha ricordato anche come nel contratto di gestione con FER, titolare della linea, siano previsti, nei prossimi anni, 60 milioni per l’elettrificazione, importante intervento anche in campo ambientale.

“Il mio impegno” ha concluso Iotti “sarà quello di far riconoscere come priorità per la Linea Parma Suzzara, un primo Intervento di elettrificazione da Parma a Brescello e poi Guastalla, così che possa funzionare come metropolitana di superficie da e verso la città”.

Rispetto agli attuali disagi Iotti ha ribadito il lavoro con l’assessore Donini affinché una pronta soluzione sia individuata quanto prima.