Dall’ARCI Parma un impegno concreto contro lo spreco di plastica

“Circoli attenti al consumo di plastica e sensibilizzazione contro l’utilizzo di prodotti usa e getta” questo l’impegno di Arci Parma secondo il suo presidente Massimo Iotti. Un impegno che va oltre l’adesione ideale a percorsi di sensibilizzazione e coinvolge i circoli cittadini in un movimento “plastic free”. “Le nostre scelte di ogni giorno possono apparire banali” ha ribadito Iotti “ma incidono sull’impatto ambientale più di quanto possiamo pensare. Quando ci divertiamo, ai concerti, agli spettacoli, cerchiamo di stare bene, ma il nostro benessere non può prescindere dalla salute del pianeta e per questo il gesto concreto di non sprecare materiali plastici nei nostri luoghi di ritrovo assume un valore non solo simbolico, ma anche etico. Io ci sono, ArCi siamo”. Un impegno che nella giornata di oggi hanno sottoscritto molti circoli della città e che, questo è l’auspicio di ARCI, dovrebbe estendersi a tutto il territorio provinciale.

Presente all’iniziativa anche l’assessore regionale dell’Emilia Romagna alle politiche ambientali Paola Gazzolo, che ha confermato l’impegno della regione nei percorsi contro lo spreco e in favore dell’ambiente. “Sono molto felice di essere qui oggi” ha commentato l’assessore “e vedere questi circoli impegnarsi in un percorso che potrà incidere concretamente, a Parma, sulla sostenibilità ambientale. La nostra Regione da anni è impegnata sul tema ambiente, in particolare sullo sviluppo sostenibile. Possiamo continuare a crescere, governando però una trasformazione in favore della tutela ambientale, capace di migliorare la qualità della vita delle persone”.