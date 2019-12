Lancia rifiuti dall’auto: scoperto grazie ai cittadini, è stato sanzionato e obbligato a ripulire

E’ partita direttamente dai cittadini di San Secondo Parmense la chiamata all’indirizzo della Polizia locale riguardo l’abbandono lungo il ciglio della strada di svariati sacchetti di rifiuti.

In una delle occasioni poi sanzionate dagli agenti del Servizio intercomunale, la persona che ha deciso di non prestare alcuna attenzione alle civili norme per il corretto conferimento degli scarti domestici ha addirittura lanciato la spazzatura dal finestrino dell’auto mentre questa era in corsa, senza nemmeno fermarsi, una circostanza che ha fatto partire immediatamente la telefonata al numero appositamente preposto per questo ed altri tipi di segnalazioni messo a disposizione dei cittadini, lo 329-9056182.

Le pattuglie, come ha spiegato l’Ispettore superiore Michela Rainieri, di recente entrata in servizio in qualità di nuova Comandante del Servizio intercomunale di Polizia locale Terre del basso Taro, sono intervenute in tre distinte occasioni nell’arco degli ultimi giorni del mese di dicembre: su strada Farnesiana, sulla provinciale numero 10 che proviene da Roccabianca e sulla stessa strada ma all’altezza del centro commerciale. In tutte e tre le occasioni sono state le persone che hanno assistito alle scene di inciviltà ad allertare gli agenti; gli operatori sono così riusciti a risalire agli autori delle violazioni identificando le loro automobili grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza poste nelle vicinanze dei luoghi dove sono stati abbandonati i rifiuti: negli involucri sono stati trovati oggetti non pericolosi come scarpe, scatole, barattolame e rifiuti organici. A tutti e tre i trasgressori sono scattate altrettante sanzioni di 166 euro, come disposto dal regolamento Atersir, ed è stato imposto l’obbligo di ripulire, tecnicamente detto “obbligo del ripristino dei luoghi”.

“L’abbandono dei rifiuti è un atto incivile grave che genera degrado e danni all’ambiente – è il commento del Sindaco di San Secondo Parmense Antonio Dodi – Proprio per questo abbiamo chiesto alla Polizia locale di mettere in atto tutti gli strumenti in nostro possesso per colpire i trasgressori”.

“L’invito è quello di contattare la Polizia locale per qualsiasi segnalazione, esigenza o richiesta d’intervento al numero 329-9056182 – ha ribadito l’Ispettore superiore Michela Rainieri – Voglio inoltre esprimere tutta la mia soddisfazione per la collaborazione resa già in queste ultime settimane per interventi che senza la collaborazione dei cittadini sarebbero stati molto più problematici”.