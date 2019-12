Celebrazione del 76° anniversario del sacrificio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri

Un insieme di 4 momenti per ricordare il 76° anniversario del sacrificio dei sette fratelli Cervi e di Quarto Camurri fucilati per mano dei fascisti all’alba del 28 dicembre 1943. Un importante anniversario che viene celebrato con due giornate, il 27 dicembre a Guastalla e Campegine e il 28 dicembre a Reggio Emilia e a Casa Cervi (Gattatico), per rendere omaggio ai nostri Caduti e per riflettere sul valore della Resistenza e sulla nostra identità nazionale, con l’intervento conclusivo a Casa Cervi di Gad Lerner “Non c’è futuro senza memoria”.

Le celebrazioni inizieranno il 27 dicembre a Guastalla, con l’omaggio alla tomba di Quarto Camurri alle ore 11.00, alla presenza di Camilla Verona (Sindaco di Guastalla) e Claudio Malaguti (Presidente ANPI di Guastalla). Successivamente alle ore 18.00 a Campegine, la fiaccolata commemorativa che partirà dalla sede del Comune di Campegine verso la Tomba Monumentale della Famiglia al Cimitero e si concluderà con l’intervento di Germano Artioli (Sindaco di Campegine) e le letture dal Poema “Compagni Fratelli Cervi” di Gianni Rodari a cura di Eleonora Taglia.

Il 28 dicembre, il giorno del 76° anniversario dell’eccidio, alle ore 9.45 presso il Poligono di Tiro di Reggio Emilia, ci sarà l’omaggio alla lapide del tiro a segno e al sito della fucilazione, con gli interventi di Luca Vecchi (Sindaco di Reggio Emilia), Elio Ivo Sassi (Presidente ALPI – APC di Reggio Emilia), Albertina Soliani (Presidente Istituto Alcide Cervi) e Gad Lerner. La mattinata proseguirà poi dalle ore 11.00 a Casa Cervi di Gattatico, dove interverranno Luca Ronzoni (Sindaco di Gattatico), Giorgio Zanni (Presidente della Provincia di Reggio Emilia) e l’intervento conclusivo di Gad Lerner “Non c’è futuro senza memoria”.

PROGRAMMA in breve

27 dicembre 2019

GUASTALLA – Ore 11.00

Cimitero di Guastalla

Omaggio alla tomba di Quarto Camurri

Intervengono:

Camilla Verona – Sindaco di Guastalla

Claudio Malaguti – Presidente ANPI di Guastalla

Alla presenza dei familiari di Quarto Camurri

CAMPEGINE – Ore 18.00

Piazza Caduti del Macinato

Fiaccolata a ricordo dei sette fratelli Cervi

Omaggio alla Tomba monumentale dei Sette Fratelli Cervi.

Interviene:

Germano Artioli – Sindaco di Campegine

Letture dal Poema “Compagni Fratelli Cervi” di Gianni Rodari a cura di Eleonora Taglia

28 dicembre 2019

REGGIO EMILIA – Ore 9.45

Poligono di Tiro di Reggio Emilia

Omaggio alla lapide del tiro a segno e al sito della fucilazione.

Intervengono:

Luca Vecchi – Sindaco di Reggio Emilia

Elio Ivo Sassi – Presidente ALPI – APC di Reggio Emilia

Albertina Soliani – Presidente Istituto Alcide Cervi

Gad Lerner – Giornalista e scrittore

a seguire corteo per la deposizione di un omaggio davanti al muro della fucilazione

CASA CERVI DI GATTATICO – Ore 11.00

Sala Genoeffa Cocconi

Presiede Albertina Soliani – Presidente Istituto Alcide Cervi

Saluti di:

Luca Ronzoni – Sindaco di Gattatico

Giorgio Zanni – Presidente della Provincia di Reggio Emilia

intervento conclusivo di GAD LERNER

“NON C’È FUTURO SENZA MEMORIA”