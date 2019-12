Profumo di Natale

Non è Natale senza gli anolini

sia per i grandi che per i piccini

alle sfogline va la gratitudine e la stima

perché iniziano a lavorare settimane prima.

In ogni casa c’è un gran da fare

e tutti vogliono collaborare

ma la regia è nelle mani delle brave “rezdore”

che ci mettono passione e tanto cuore.

Vanno su e giù come un treno

per preparare in anticipo un buon ripieno

che è diverso tra i paesi e le città

e differenzia questa straordinaria specialità.

Non può mancare il pan grattato

che nel sugo di stracotto va scottato,

e’ indispensabile una buona dose di parmigiano

affinché il sapore sia davvero nostrano.

Ogni famiglia ha la sua preferenza

se aggiungere la carne o farne senza,

in tutta la provincia la provincia c’è una gran competizione

per rispettare del tutto la tradizione,

e così per completare uova e noce moscata

che con parsimonia va grattugiata.

Tutti corrono in cucina a veder la fontana di farina

dove cascano tante uova

che procurano un’emozione sempre nuova;

con le mani si fa un grande impasto

che preannuncia un luculliano pasto.

Nel frattempo si prepara il brodo

e anche in questo ognuno ha il suo modo,

c’è chi utilizza del buon manzo e del cappone

e chi usa anche la testina o il salame per la sua preparazione;

che goduria veder stendere la sfoglia

fa nascere in tutti una gran voglia,

c’è un bambino che vorrebbe con un dito assaggiar la farcitura

ma lo sguardo della cuoca gli mette una gran paura;

piovono sulla sfoglia del ripieno tanti pallini

e finalmente si possono chiudere gli anolini

che hanno la forma di un dischetto senza frangia

e con gli occhi già qualcuno se li mangia,

ma nel brodo borbottante vanno cotti

per soddisfare i palati dei più ghiotti.

Quando la rezdora porta la zuppiera fumante a tavola

per tutti inizia un pranzo da favola

e son sempre tanti i bis e le richieste

per mangiarne ancor di più durante le feste,

perché l’anolino e’ il principe della cucina parmigiana

e non c’è paragone con gli altri primi della tradizione emiliana

Elvis e Raffaele