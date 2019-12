Serena Grandi si schiera al fianco di Lucia Borgonzoni nella campagna elettorale delle regionali dell’Emilia Romagna.

L’ex attrice è a un passo dalla candidatura nella lista civica della Borgonzoni a Bologna: “Lucia mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole. Ho conosciuto Matteo Salvini e mi è piaciuto. Concordo in toto con le idee della Lega”.