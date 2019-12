Rainieri, Chiussi, Napoli, Occhi e Piroli: ecco la lista della Lega di Parma alle regionali

Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa, consigliere regionale uscente, allevatore e agricoltore, Giulia Chiussi, capogruppo Lega in consiglio comunale a Salsomaggiore Terme, laureata in economia e impiegata in uno studio professionale, Nicoletta Napoli, commissario Lega a Fontevivo, responsabile amministrativa e commerciale in azienda, Emiliano Occhi, capogruppo consiliare a Parma e segretario provinciale della Lega di Parma, geologo, Maria Pia Piroli, capogruppo Lega a Soragna.

Ecco i candidati alle Regionali della Lega di Parma.

“Una squadra composta da tanti amministratori, giovani, professionisti, persone capaci e di esperienza – dice Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione -. La Lega, primo partito in Regione Emilia Romagna, è pronta a dare un contributo di grande rilevanza su tutti i temi, soprattutto i temi della sicurezza, della lotta all’immigrazione senza controllo voluta dal Pd in questi anni e per la tutela del lavoro e delle nostre imprese. Taglio a burocrazia e taglio alle tasse saranno la nostra priorità”.