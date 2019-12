La lista Borgonzoni Presidente “realmente civica”: i nomi

Giampaolo Lavagetto, medico, Cecilia Zanacca, impiegata, Fabio Vicini, architetto, Sonia Leila Khalfi, psicologa, Salvatore Iaconi Farina, sindaco di Soragna e maresciallo dei Carabinieri.

Ecco la squadra dei candidati della lista civica ‘Borgonzoni presidente’ alle prossime Regionali del 26 gennaio per il territorio di Parma. “Una lista realmente e autenticamente civica – dice Borgonzoni – . Sono felice dell’apporto che tanti hanno scelto di dare e ringrazio chi ha creduto nel nostro progetto. Grazie anche alla Rete Civica ‘Progetto Emilia Romagna’ che ha deciso di entrare nella lista civica “Borgonzoni presidente”.

I nomi della lista compongono una squadra di gente competente e di esperienza che garantirà un valore aggiunto e che ha dato un grande contributo programmatico in molti dei settori strategici per il territorio e per l’intera regione. Prontissimi ad affrontare una campagna elettorale sul territorio, fatta di contenuti, idee e proposte e massima volontà di risolvere i problemi”.