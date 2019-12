Lista ER Coraggiosa: Boschini, Maurizio, Ghisoni, Massera, Angri

Sono state depositate oggi le liste delle candidate e dei candidati di Emilia-Romagna Coraggiosa, che sosterrà Stefano Bonaccini per la sua rielezione alla presidenza della Regione. Una squadra di persone appassionate e credibili, per impegno e competenze, che offre uno spaccato trasversale, plurale e inclusivo, della società emiliano-romagnola.

Molti giovani, attivisti per il clima e per i diritti, artisti, ecologisti, amministratori, persone che vengono dal mondo associativo, sindacale, della scuola, della sanità e delle professioni, ricercatori e innovatori: insieme, per affrontare le nuove grandi sfide su cui ci giochiamo il futuro: l’emergenza climatica e sociale, inscindibili tra loro.

La lista di PARMA è composta da Boschini Marco, Maurizio Anna Rita, Ghisoni Francesco, Massera Silvia, Angri Matteo.