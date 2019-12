Capodanno al Campus Industry con il glam metal dei Motley Gang

Il Campus Industry, lo storico locale di Largo Simonini offre una festa di Capodanno completa, con la possibilità di partecipare alla sola festa Dirty Night, oppure anche al concerto dei Mötley Gäng, cover band dei Mötley Crüe riconosciuta da Nikki Sixx in persona come tribute band ufficiale, e per chi vuole anche mangiare c’è pure il cenone e, con il pacchetto completo, anche l’hotel (Holiday Inn Express), con servizio navetta gratuito da e per l’albergo. Per informazioni Whatsapp 344 189 9362.

L’evento, realizzato con la partecipazione di Idra Eventi, Cerberus Booking, Black Circus e Metalitalia.com, inizierà alle 19:00. L’ingresso è a partire dai 20 euro.

Dal metal al rock, dalla dark wave alla new wave, passando per il glam e ai suoni elettronici di ebm e techno: la festa avrà tre sale con altrettanti stili musicali. La principale sarà dedicata al rock più classico e all’alt-rock, con punte hard e glam, la sala gothic si tingerà di tinte più scure, con deviazioni verso l’elettronica e la stanza metal sarà interamente dedicata al genere e ai sottogeneri. Ad animare la serata lo staff di Black Circus.

I Mötley Gäng, riconosciuti nel 2015 come tribute ufficiale della band, sono composti da Dave Rox Neil alla voce, Hox Mars alla chitarra, Joe Sixx al basso e Riga Lee alla batteria. Nel repertorio tutti i brani che hanno reso famosa la formazione losaneglina dagli anni ’80 a oggi, consacrandola come punto di riferimento del metal e inventrice del glam metal.