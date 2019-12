In questi giorni i Comuni più sensibili al benessere degli animali stanno emettendo le ordinanze per proibire i botti per le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio.

Ne elenchiamo di seguito alcuni, certi di non riportare l’elenco completo: Parma, Fidenza, Sorbolo Mezzani, Colorno, Fontevivo, Torrile, Montechiarugolo, Sala Baganza.