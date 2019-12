Legacoop sul Centro XXVV Aprile: “Necessario uno sforzo comune a tutela dei lavoratori”

In merito alla chiusura per ristrutturazione del centro per anziani XXV Aprile predisposta dal Comune di Parma, Legacoop Emilia Ovest esprime forte preoccupazione per il futuro di parte dello staff impiegato nella struttura.

Si presenta infatti molto critica la situazione occupazionale di una quindicina di operatrici, che rischiano di perdere il lavoro per mancata possibilità di ricollocamento in altri posti.

Legacoop chiede che queste figure non siano considerate lavoratrici e lavoratori di serie B e ritiene che sia necessario uno sforzo comune che coinvolga amministrazione pubblica, cooperazione e sindacati per cercare di trovare soluzioni a tutela di tutti.

Ufficio Stampa Legacoop Emilia Ovest