La classifica Top 50: le 50 persone più influenti di Parma. Aggiornamento

Come ogni fine anno pubblichiamo l’aggiornamento semestrale della classifica dei Top 50, la graduatoria che fotografa la mappatura del potere cittadino, ovvero le 50 persone più influenti di Parma.

Chi sono coloro che per competenze, relazioni, notorietà, visibilità, appeal, determinazione, leadership più incidono sulla vita della CITTA’? A suo insindacabile giudizio, il sottoscritto si è assunto la responsabilità di stilare la graduatoria.

In via del tutto eccezionale, la classifica sarà aggiornata anche dopo il risultato delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio 2020 per tenere conto di quanto l’elezione di Bonaccini o della Borgonzoni inciderà sugli equilibri locali.

Tornando all’aggiornamento di fine anno, non cambia nulla al vertice rispetto a sei mesi fa.

Con l’arrivo del 2020, entra in classifica Francesca Velani, coordinatrice dei progetti di Parma Capitale della Cultura 2020.

Debutta Guido Dalla Rosa Prati, presidente di Sogeap Aeroporto Verdi, che gestirà il rilancio dell’aeroporto di Parma col supporto dell’Unione Industriali di Parma che è diventata proprietaria del 60% delle quote societarie investendo 8,5 milioni di euro.

Entra in classifica Marcello Frigeri, portavoce del sindaco Pizzarotti, di cui gestisce anche le pagine social (quella Facebook è una delle più seguite tra i primi cittadini italiani), forse la persona che il sindaco ascolta di più nel definire le strategie politiche.

Entra infine Joy Temiloluwa Olayanju, la 18enne promotrice, insieme ad altri due ragazzi minorenni, delle Sardine di Parma che hanno riempito Piazza Duomo contro Salvini.

Perde posizioni la nutrita truppa parmigiana leghista che risulta oggi meno influente perchè la Lega non è più al Governo del Paese, pur rimanendo altissima nei consensi.

Ma, chissà, a fine gennaio l’onda leghista potrebbe travolgere anche questa classifica…

Andrea Marsiletti

CLASSIFICA TOP 50 (Le 50 persone più influenti di Parma) – aggiornamento dicembre 2019

1 – Pizzarotti Federico, sindaco di Parma (=)

2 – Chiesi Alessandro, Responsabile Europa Chiesi Farmaceutici Spa e presidente “Parma io ci sto” (=)

3 – Barilla Guido, presidente Barilla Spa (=)

4 – Pizzarotti Paolo, presidente Gruppo Pizzarotti Costruzioni (=)

5 – Andrei Paolo, Rettore dell’Università di Parma (=)

6 – Maioli Giampiero, amministratore delegato Cariparma/Credit Agricole (=)

7 – D’Avino Alfonso, Procuratore Capo della Procura di Parma (=)

8 – Azzali Cesare, direttore Unione Parmense degli Industriali (=)

9 – Guerra Michele, assessore alla cultura del Comune di Parma (=)

10 – Massa Pio, presidente del Tribunale di Parma (=)

11 – Sassi Annalisa, Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali (=)

12 – Forlani Giuseppe, prefetto di Parma (+1)

13 – Bonaccorso Gaetano, questore di Parma (+4)

14 – Chiesi Alberto, presidente Chiesi Farmaceutici Spa (-2)

15 – Cavandoli Laura, deputata Lega Salvini Premier (-1)

16 – Gandolfi Gino, presidente della Fondazione Cariparma (+2)

17 – Bollati Davide, presidente Davines spa (-1)

18 – Fabi Massimo, direttore Azienda Ospedaliera Parma (+1)

19 – Campari Maurizio, senatore Lega Salvini Premier (-4)

20 – De Benedictis Gianluca, comandante della Guardia di Finanza di Parma (+3)

21 – Ferretti Marco, assessore comunale Bilancio (=)

22 – Bosi Marco, vicesindaco di Parma (+2)

23 – Solmi mons. Enrico, vescovo di Parma (-3)

24 – Rinaldi Claudio, direttore Gazzetta di Parma (-2)

25 – Altavilla Salvatore, comandante Carabinieri Parma (+5)

26 – Barilla Luca, vicepresidente Barilla Spa (+3)

27 – Casa Cristiano, assessore commercio e sicurezza Comune di Parma (+4)

28 – Alinovi Michele, assessore urbanistica Comune di Parma (=)

29 – Dallara Giampaolo, presidente Dallara automobili spa (-4)

30 – Rossi Laura, assessore servizi sociali Comune di Parma (-4)

31 – Meo Anna Maria, direttrice generale del Teatro Regio (+2)

32 – Giorgi Marco, direttore Generale Comune di Parma (-5)

33 – Dalla Rosa Prati Guido, presidente di Sogeap Aeroporto Verdi (new entry)

34 – Lavagetto Lorenzo, capogruppo Pd Consiglio comunale (+4)

35 – Saccenti Elena, direttore USL Parma (=)

36 – Nani Francesco, referente di Repubblica Parma (=)

37 – Bertinelli Nicola, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano (-5)

38 – Pizzarotti Michele, vice presidente Pizzarotti Spa (-4)

39 – Bolondi Michela, presidente Gruppo cooperativo Proges (=)

40 – Frigeri Marcello, portavoce del sindaco Pizzarotti (new entry)

41 – Seletti Ines, assessore ai servizi educativi del Comune di Parma (=)

42 – Saponara Gabriella, senatrice Lega Salvini Premier (-5)

43 – Bazzini Cristina, presidente Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus (=)

44 – Velani Francesca, coordinatrice progetti Parma 2020 (new entry)

45 – Ferraguti Pietro, TV Parma 12 (=)

46 – Joy Temiloluwa Olayanju, referente Sardine Parma (new entry)

47 – Sarassi Ombretta, direttrice Generale Opem Spa (=)

48 – Tombolato Giovanni, deputato Lega Salvini Premier (-4)

49 – Costi Dario, docente universitario, direttore del Laboratorio Smart City Unipr (=)

50 – Marsiletti Andrea, direttore ParmaDaily.it (=)