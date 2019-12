Bonaccini pianta un ulivo con i candidati di Europa Verde

Un ulivo: è il primo “dei 4,5 milioni di nuovi alberi che vogliamo piantare nei prossimi 5 anni, uno per ogni cittadino dell’Emilia-Romagna”. Lo ha interrato questa mattina Stefano Bonaccini insieme ai candidati di Europa Verde, una delle 6 liste a sostegno della sua candidatura, nel giardino del Centro CostArena di via Azzo Gardino a Bologna.

“La sostenibilità è uno dei 4 pilastri del nostro programma – ha dichiarato Bonaccini. –Vogliamo puntare sulla green economy e green industry, che saranno anche opportunità per cerare nuovi posti di lavoro”. Se è vero che l’Emilia-Romagna è la regione con la più grande superficie boschiva, per l’ambiente “dobbiamo fare di più”. Per questo il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna ha ricordato alcuni degli obiettivi del suo programma: emissioni zero entro il 2050 (“ma possibilmente anche prima”), entro il 2035 arrivare al 100% di rinnovabili, entro il 2030 -40% di emissioni inquinanti in atmosfera, entro il 2025 80% di raccolta differenziata.