Risorse per borse di studio al Collegio Europeo, approvato odg Lega

“Con un ordine del giorno alla legge di Bilancio la Lega ha chiesto al Governo di valorizzare l’importante realtà formativa della Fondazione Collegio Europeo di Parma e di stanziare risorse per borse di studio. In base alle disponibilità di bilancio, ogni anno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stanzia fondi per borse di studio in favore di cittadini italiani interessati a studiare presso il Collegio d’Europa con sede a Bruges e sede distaccata in Polonia, ci sembra opportuno che questa stessa possibilità venga data anche a chi intende seguire corsi presso il Collegio Europeo di Parma, istituto post-universitario specializzato in Alti Studi Europei”, dice Laura Cavandoli, parlamentare parmigiana della Lega e segretaria della Commissione Finanze della Camera, co-firmataria dell’ordine del giorno accettato dal Governo seppure con discrezionalità e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

“Credo sia stato un passo importante – dice Cavandoli – portare l’attenzione del Governo su questa prestigiosa istituzione della nostra città che prepara giovani laureati di tutto il mondo nel campo del diritto, dell’economia e delle politiche dell’Unione europea al conseguimento del Diploma e Master universitario in Alti Studi Europei, aprendo loro una strada per lavorare con le istituzioni di Bruxelles avendo conoscenza anche della nostra realtà produttiva, sociale e industriale.”