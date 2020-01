I Re Magi arrivano a Parma: il 6 gennaio il corteo in abiti storici parte da Piazza Duomo

Si conclude con il Corteo dei Magi la rassegna Natale all’Annunziata 2019: l’appuntamento, ormai una tradizione per la città di Parma, sarà il 6 gennaio 2020 giorno dedicato all’Epifania. Anche quest’anno l’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Parma proporrà alla cittadinanza la rievocazione dell’arrivo dei tre Magi che, a cavallo, attraverseranno il centro storico per portare i loro doni – oro, incenso e mirra – davanti alla Natività Vivente. In una piccola capanna, circondata da un villaggio di antichi mestieri – dal fabbro al casaro, passando per il cestaio, la lavandaia e gli artigiani di un tempo – una famiglia della Parrocchia della SS.Annunziata, con la piccola Natalia, impersonerà la Sacra Famiglia ed attenderà l’arrivo del Corteo nel piazzale a fianco della Chiesa, tra via Imbriani e via D’Azeglio.

Il villaggio con gli antichi mestieri sarà allestito in tarda mattinata e visibile già dalle ore 14.00. La partenza del corteo rievocativo, che sarà aperto da musici e sbandieratori, è prevista per le 15.30 in Piazza Duomo. Davanti alla Natività offriranno i loro doni l’antica e nobile famiglia dei Farnese di Parma e le famiglie che – nel periodo medievale – hanno dominato i feudi della Provincia, dai più alti castelli della montagna alle rocche della Bassa parmense. Pastori e contadini, i più umili, saranno accompagnati alla Natività dalla musica degli zampognari, ed offriranno al Bambino i frutti della terra e del loro lavoro. Anche il popolo di Parma, come ormai consuetudine da alcuni anni, potrà portare i propri doni davanti alla Natività: in collaborazione con le associazioni caritative della Parrocchia, infatti, saranno raccolti beni alimentari non deperibili e vestiti che potranno essere portati dai parmigiani e deposti o in Chiesa (dalla S.Messa prefestiva di domenica 5 gennaio fino alla messa vespertina del 6 gennaio) o davanti alla Natività al termine della rievocazione.

“Quest’anno – dichiarano gli Amici del Presepio – il Corteo dei Magi taglia il traguardo della decima edizione. Un anno per noi importante, contrassegnato dai 40 anni di costituzione dell’Associazione a livello locale per volere di Fra’ Giangabriele Chierici che ci ha lasciato qualche anno fa, ma che anche oggi ricordiamo con affetto e gratitudine; e dalla 25esima edizione della Mostra dei Presepi, che come sempre ha ottenuto la visita di tantissimi parmigiani e non solo”. I soci dell’Associazione, inoltre, quest’anno hanno realizzato anche il presepe in Piazza Garibaldi: “Una tradizione che mancava ormai da qualche anno e che il Vescovo e i parmigiani chiedevano con forza. Siamo contenti che, a fianco dell’albero, ci sia anche il presepe. In tanti hanno apprezzato e hanno voluto ringraziarci per averlo riportato in Piazza”.

Prosegue anche la collaborazione con il Comune di Busseto, dove – per il terzo anno consecutivo è stato realizzato il presepe in piazza – e per il primo anno il presepe vivente itinerante lo scorso 22 dicembre. L’invito dell’Associazione è sempre attuale e segue anche quanto affermato da Papa Francesco: “Fate il presepe nelle vostre case. Il 6 gennaio rievocheremo un evento importante, l’Epifania, con l’arrivo dei Magi a Parma: ci auguriamo che anche quest’anno i nostri cittadini partecipino numerosi”.