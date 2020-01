Dà pugni e calci a una donna, agli operai di Iren, alla Polizia: arrestato richiedente asilo

Nella mattina del 1 gennaio un 23enne ivoriano, richiedente asilo con ricorso in atto, con in corpo tanto alcool e droga, ha dato in escandescenze e si è reso protagonista di atti violenti in via Trento a Parma.

Ha iniziato aggredendo una donna peruviana. Due operatori di Iren sono intervenuto per bloccarlo e lui ha cominciato a sferrare calci contro di loro, prima si salire su un mezzo della multiutily per scappare. Gli operai sono riuscito ad impedirgli la fuga.

Per fortuna sono arrivate le volanti della polizia che lo hanno immobilizzato e arrestato, resistendo al tentativo del violento di picchiarli.

Al momento l’uomo è rinchiuso nella camera di sicurezza della Questura in attesa di processo.