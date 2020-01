Emma Bonino a Parma per sostenere Bonaccini

Sabato 4 Gennaio alle ore 16.45 Emma Bonino sarà a Parma presso il Best Western Plus Hotel Farnese, via Reggio 51, insieme a Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, per presentare la lista di +Europa alle elezioni regionali del prossimo 26 Gennaio e incontrare i cittadini e i sostenitori del progetto europeista, laico e progressista a sostegno di Bonaccini Presidente.

Saranno presenti i candidati Marco Maria Freddi, Consigliere Comunale Radicale di Effetto Parma, Paola Biacchi, attivista PSI e Presidente dell’Avis di Colorno, Giampaolo Cantoni, Vicesindaco di Medesano e Consigliere Provinciale e Natasha Fracassi, Consigliere Comunale di Sala Baganza.