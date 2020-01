Elezioni amministrative 2020, nasce “Soragna Borgo attivo”

Nonostante le imminenti elezioni regionali, che vedranno l’attuale Sindaco Iaconi Farina e la capogruppo della Lega in consiglio comunale candidati tra le file del centrodestra, a Soragna c’è anche chi si concentra sulle elezioni amministrative 2020, che vedranno il Sindaco uscente non più ricandidabile.

Tra le fila dei moderati, è stato presentato alla stampa e ai soragnesi il nuovo progetto politico “Soragna Borgo attivo”, interamente civico, che nasce senza simboli né bandiere di partito, formato da persone “giovani”, in un’accezione non meramente anagrafica, e soprattutto “nuove alla politica”, pur avendo tutte già avuto a che fare con la macchina comunale. Un gruppo che sta lavorando alla realizzazione di proposte per il paese, aperto alla raccolta di suggerimenti da parte di chiunque avesse voglia di aggregarsi per cambiare la nostra Soragna in meglio.

Un progetto che vuole tradursi in un cambiamento netto rispetto agli ultimi 10 anni, ma che non si limiterà a criticare il passato, bensì sarà incentrato sulla formulazione di proposte e soluzioni per amministrare bene questo paese.

Il gruppo di Soragna Borgo Attivo