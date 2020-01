Parma ha ricordato Guido Picelli col canto del coro popolare. VIDEO

Come ormai ogni anno, sabato 4 gennaio, alle ore 10.30 in Piazzale Picelli, nei pressi del monumento dedicato in Oltretorrente all’eroe delle Barricate e della guerra di Spagna, ha avuto luogo la commemorazione dedicata a Guido Picelli nell’83esimo anniversario della scomparsa.

A ricordare l’importanza della sua figura per la tradizione democratica e antifascista della nostra città e per il movimento operaio ci sono stati ancora una volta CGIL, ANPPIA, ANPI e AICVAS insieme a Comune e Provincia di Parma.

L’evento è stato accompagnato dal coro polifonico popolare OltreCoro, diretto da Rocco Rosignoli.