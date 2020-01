Nella giornata di oggi il M5S sarà in via Mazzini a Parma e in piazza della Libertà a Sorbolo per l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”.

Giocattoli in MoVimento è un’iniziativa che coniuga il riuso, il riciclo e le attività sociali nei confronti dei meno fortunati, attraverso la possibilità di riutilizzare vecchi giocattoli e poterli far diventare nuovi giochi per altri bambini.

Saranno presenti i candidati alle regionali della provincia di Parma, a disposizione per incontrare i cittadini.