Una poesia per Parma Capitale della Cultura

E’ arrivato il 2020!

Or che Parma è la capitale della cultura

tutta la città è più bella e ha una maggior cura,

se tal traguardo l’ha raggiunto con tanta bravura

d’ora in poi farà sempre una gran bella figura.

Già prima di giungere al duemila e venti

sono iniziati tanti importanti eventi

per una città che tanto progetta

e che poteva essere solo quella della violetta;

sono state coinvolte tante istituzioni culturali

da quelle storiche a quelle artistiche fino a quelle musicali,

perché lo slogan è: ” la cultura batte il tempo”

e a Parma la conoscenza non è mai stata un passatempo.

C’è un attivismo che sta facendo storia

nel rispetto del futuro e della nostra memoria,

il dossier ha ben cinque corposi capitoli

che sulla stampa hanno avuto grandi titoli,

non mancano le importanti produzioni

che daranno a molti tante soddisfazioni,

la cultura avrà momenti di inclusione e di accessibilità

per coinvolgere tutta la popolazione della città;

or che Parma in cultura non ha alcuna rivale

partecipa e sostieni anche tu la crescita della città ducale.

Elvis & Raffaele