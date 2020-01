Bersani a Parma a sostegno di Emilia Coraggiosa per parlare di lavoro, diritti e solidarietà

Venerdì 10 gennaio, in occasione di un’importante tappa Emiliana sarà presente come ospite d’onore Pierluigi Bersani (Presidente di Articolo Uno dal 2018), dalle ore 20:45 presso il circolo Inzani di Via Europa (a Parma).

Durante l’incontro verranno trattate due importanti tematiche della campagna elettorale della sinistra: il lavoro e l’economia.

Al suo fianco saranno presenti anche alcuni dei candidati della lista Emilia-Romagna Coraggiosa: Francesco Ghisoni, Anna Rita Maurizio.

“La visione di Coraggiosa – afferma la dott.ssa Maurizio – è l’apertura, l’inclusione , la tutela e promozione del lavoro dei diritti, della solidarietà. Coraggiosa ha questo compito: andare oltre per tendere alla minor disoccupazione col minor precariato, alla capillarizzazione dei diritti ed al più profondo e concreto rispetto solidale per le categorie più fragili, dagli anziani ai disabili a chi è in solitudine, senza dimora, lavoro e salute”.

“Riteniamo che la tematica del lavoro sia molto importante per valorizzare al meglio la fascia giovanile del nostro Paese e della nostra Regione – riporta Ghisoni – è un tema che va affrontato per far fronte all’attuale drammatico esodo di giovani che ricercano lavoro e fortuna altrove”.