Massimo Iotti (PD): “A Parma per le famiglie investimenti record. Continuare così”

“Con il rientro dalla pausa natalizia riprendono i parmigiani gli impegni scolastici e professionali. Il nostro impegno in Regione è sempre stato quello di aiutare i genitori a tenere insieme lavoro e famiglia, garantendo welfare e scolarizzazione”.

Lo dichiara Massimo Iotti, candidato nella lista Pd alle elezioni regionali del 26 gennaio.

Secondo un recente studio dell’Ispettorato del lavoro infatti 1 genitore su 3 lascia il lavoro per necessità di cura dei figli e, più in generale, il tema della cura condiziona profondamente le scelte professionali familiari.

“In Regione abbiamo stanziato 18,2 milioni per l’anno 2020 per ridurre o azzerare le rette per i nidi per le famiglie con Isee fino a 26 mila euro, così come abbiamo aumentato (+3,5 milioni) il fondo regionale disabilità. Per la prima volta da anni anche a Parma saranno ridotte le rette degli asili e solo grazie al nostro intervento. La nostra Regione poi investe 460 milioni del fondo nazionale per la non autosufficienza: una cifra per gli anziani non autosufficienti che corrisponde a quanto lo Stato spende per tutte le altre regioni. Si tratta di investimenti che fanno la differenza per i cittadini e le famiglie parmigiane. Investire in welfare significa investire in occupazione, sicurezza sociale, qualità della vita per le nostre famiglie: è e deve essere il primo obiettivo per chi governa la regione e confermare questo percorso, mantenendo la centralità dell’attenzione su Parma, è sicuramente il mio impegno per la città”.