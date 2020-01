Dissesto idrogeologico, Borgonzoni: “Bonaccini viene criticato perfino dal suo Governo. Apriremo noi i cantieri a Parma”

“I dati ufficiali dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca Ambientale) dimostrano che frane e alluvioni sono un pericolo per l’Emilia-Romagna, ma il problema più grande è una politica distratta e incapace. Anche grazie alla Lega di governo, la Regione ha ricevuto significativi finanziamenti per tutelare il territorio e nella primavera 2018 un accordo di programma ha destinato all’Emilia-Romagna oltre 73 milioni di euro. Bonaccini, in qualità di commissario straordinario per il rischio idrogeologico, aveva la possibilità di utilizzarli velocemente. Ma ha investito troppo poco e troppo lentamente, provando a nascondere le incapacità con polemiche e comunicati stampa tardivi. Come già fatto per i piani di bonifica e per l’immondizia in arrivo da Roma, ora il Pd cercherà goffamente di smentire. Ricordiamo quanto sottolineato dal ministro dell’attuale governo 5Stelle-Pd, Sergio Costa, che lo scorso 21 novembre criticava l’immobilismo della giunta Bonaccini dicendo “a questo punto c’è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità”. Rassicuriamo il ministro e soprattutto i cittadini emiliano-romagnoli: li apriremo noi, dal 27 gennaio”. Lo afferma Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione Emilia-Romagna.

Per Lucia Borgonzoni, in provincia di Parma “servono interventi urgenti per mettere in sicurezza Fontanelle (comune di Roccabianca) alla confluenza tra il fiume Taro e il torrente Stirone, mentre l’Oasi naturalistica di Cronovilla (comune di Traversetolo) rischia di essere sommersa dal fiume Enza”. Non solo. Per Lucia Borgonzoni “occorre procedere con la messa in sicurezza della frana di Gavazzo (comune di Traversetolo) e mettere mano anche nella zona del ponte di Ramiola sul fiume Taro per preservare dall’alto rischio alluvione la zona industriale di Ramiola (al confine tra i comuni di Medesano e Fornovo Taro)”.

*Pericolo frane in provincia di Parma per

👉🏻7.226 famiglie

👉🏻10.978 edifici

*Pericolo alluvioni in provincia di Parma per 👉🏻190.359 cittadini

🔴ministro Sergio Costa (governo Pd-5Stelle), 21 novembre 2019: “A questo punto c’è da aprire questi benedetti cantieri, perché ormai ci sono tutte le possibilità”

*dati ISPRA

