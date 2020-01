Francesca Caggiati è la nuova referente eventi della Caplèra di Medesano

Il 2020 sarà un anno importante per la cultura a Parma e provincia e il nuovo incarico di referente eventi del centro culturale La Caplèra, sede dell’omonima associazione senza scopo di lucro costituita nel 2016, vedrà subito all’opera Francesca Caggiati. Già domenica 19 gennaio, dalle 14.00 alle 20.00, i locali della villa ospiteranno un corso di motivazione e crescita personale dal titolo “Quanto vali?!”.

Caggiati, 46 anni, formatasi con rinomati docenti italiani ed esteri, conta una laurea in Economia e Commercio, è specializzata in comunicazione e marketing turistico e territoriale. Giornalista pubblicista dal 2001, attualmente ricopre il ruolo di revisore dei conti, nel Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, per cui organizza anche alcuni dei seminari di aggiornamento relativi alla formazione obbligatoria degli iscritti.

La Caplèra è partner ufficiale di Parma Capitale della Cultura 2020 con un progetto previsto presso il Ponte Nord, mentre in sede ospiterà diversi eventi socio-culturali, artistici, informativi, educativi e benefici. La realtà medesanese prende il nome dalla cappellaia, in dialetto locale la caplèra appunto, che viveva nella vecchia casa e che di mestiere cuciva i cappelli per gli abitanti della zona.

Da qui, l’attuale proprietario e fondatore, è stato ispirato e ha tradotto in favola la straordinaria avventura che gli ha permesso di acquistare la Caplèra, fatta costruire dal maestro Romano Gandolfi, e che il centro culturale ha in animo di poter offrire al pubblico a fine maggio, con uno spettacolo teatrale rivolto ad adulti e bambini. Sul sito www.lacaplera.it si possono trovare ulteriori informazioni sulla storia e le attività svolte, mentre sulla pagina Fb “La Caplèra” si può rimanere aggiornati sul calendario eventi del centro culturale.