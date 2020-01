Sono stati tantissimi i parmigiani che hanno partecipato al corteo inaugurale di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura.

La passeggiata è iniziata dal Parco Ducale, ha attraversato via D’Azeglio per arrivare in Piazza Garibaldi.

Qui si è tenuto il saluto del sindaco Pizzarotti e dell’assessore Guerra e poi è andato in scena uno spettacolo di video proiezioni mappig sulla facciata del Municipio.