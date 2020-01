Il premio Sant’Ilario si tinge di arcobaleno: premiato l’impegno a favore della comunità omobitransessuale parmense

Il 13 gennaio prossimo, per la prima volta nella storia del premio S.Ilario, una delle tanto ambite benemerenze sarà assegnata all’Associazione LGBTIQ+ Ottavo Colore che da 13 anni si è distinta per il proprio impegno sociale a favore della comunità omobitransessuale parmense.

La benemerenza andrà a questa associazione che ha un’organizzazione no profit e da sempre è il punto di riferimento per tanti che hanno bisogno di un luogo e di persone con cui confrontarsi crescere ed impegnarsi.

Non appena appresa la notizia, Valeria Savazzi co-fondatrice e anima dell’Ottavo Colore ha espresso viva soddisfazione e una profonda commozione per l’importante riconoscimento che va a premiare tanti anni di lavoro e di attivismo per combattere l’omotransbifobia attraverso l’informazione e la sensibilizzazione.

La Savazzi ha detto: “l’assegnazione della benemerenza all’Ottavo Colore è e deve essere una soddisfazione e una gioia per tutte le associazioni LGBT cittadine e in particolar modo per il Comitato Parma Pride che sta organizzando per il 13 giugno 2020 questo importantissimo appuntamento per tutta Parma e provincia.

La Savazzi ha aggiunto: “Tale attestato non è un traguardo bensì l’inizio di una nuova fase della storia dell’Ottavo Colore ed un’iniezione di energia e fiducia a proseguire su questa strada. L’Ottavo Colore si è sempre attivato in casi di discriminazione, di emarginazione o di violenza lottando per le pari opportunità e collaborando con altre associazioni impegnate su tematiche LGBT. Ora più di prima l’Ottavo Colore continuerà ad essere un punto di riferimento non solo per la comunità LGBT ma per tutti coloro che si impegnano per abbattere pregiudizi e forme di bullismo omofobico.

La Savazzi nel ringraziare la Commissione Organizzatrice del Premio S.Ilario 2020 ha promesso che l’impegno e gli sforzi della più rappresentativa associazione LGBT parmense raddoppieranno e saranno in collaborazione sempre più con il mondo culturale, amministrativo, sanitario e dell’informazione. Insieme a tutti gli altri soci e alle altre associazioni di omosessuali da’ appuntamento al Parma Pride 2020 per celebrare insieme la giornata dell’orgoglio.

Raffaele Crispo & Elvis Ronzoni