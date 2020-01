Proiezione del film “Hammamet”, Bobo Craxi a Parma

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa (19 Gennaio 2000) la Federazione Provinciale del PSI di Parma, in collaborazione con l’Associazione Amici di Sandro Pertini, organizzano per Mercoledì 15 Gennaio 2020, ore 20.30, presso il Cinema D’Azeglio d’Essai, Via D’Azeglio 33, prima della proiezione del Film “Hammamet” di Gianni Amelio, che narra gli ultimi anni della vita privata del Presidente del Consiglio Bettino Craxi, un incontro con Bobo Craxi, figlio del leader socialista, intervistato da Mauro Del Bue, direttore dell’Avantionline.

La Federazione Provinciale del PSI di Parma e l’Associazione Amici di Sandro Pertini offriranno gratuitamente 25 biglietti ai primi 25 spettatori che si presenteranno per l’intervista e la successiva proiezione del film; ciò al fine di consentire di conoscere la figura di un personaggio complesso come è stato l’On. Bettino Craxi anche a chi per ragioni anagrafiche ovvero ideali non ne abbia avuto modo in passato.

