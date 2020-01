Borgonzoni e Gambarini in visita alla Casappa di Collecchio

Stamattina la candidata al Consiglio regionale Francesca Gambarini (Popolo della Famiglia – Cambiamo!) insieme alla candidata presidente del centrodestra Lucia Borgonzoni e al consigliere comunale di Collecchio Walter Civetta, ha visitato l’azienda Casappa di Lemignano di Collecchio.

“La Casappa è una delle realtà più importanti del nostro territorio. Parliamo di un’azienda nata dall’impegno e dalla passione di famiglie di imprenditori parmigiani che negli anni è cresciuta tantissimo, rimanendo legata al nostro territorio. Il Pd continua a mortificare imprese importanti come questa inventando nuove tasse e nuovi cavilli burocratici ogni giorno. Noi, con Lucia Borgonzoni, vogliamo invece dare loro un sostegno concreto azzerando l’Irap per chi assume.

In più taglieremo tutta la burocrazia di competenza regionale e porteremo le istanze delle aziende al Governo in modo che intervenga snellendo procedure e iter che rendono difficoltoso per i nostri imprenditori investire.

Terzo: chiederemo che lo Stato stanzi più fondi per la ricerca in modo da sostenere la competitività e lo sviluppo delle imprese”. I rappresentanti di Casappa hanno infine fatto presente i problemi legati a via Spezia, chiedendo modifiche che eliminino i disagi oggi presenti.