Il Presidente del Parlamento Europeo, On. David Sassoli, sarà a Parma per un evento organizzato dal Partito Democratico di Parma, per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio.

L’evento si terrà venerdì 17 alle ore 18:00 presso l’Hotel Link 124, in Via San Leonardo n. 124.

L’On. Sassoli sarà intervistato da Stefano Pileri, vicedirettore della Gazzetta di Parma.