E’ del pittore parmigiano Enrico Robusti il quadro più bello del 2019

“Made in Italy” è il miglior quadro italiano del 2019.

È quanto ha decretato la giuria del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. E’ stata espressa una preferenza netta per l’opera del pittore parmigiano Enrico Robusti, artista di matrice espressionista che ha attirato l’attenzione di leggendari critici d’arte e i cui grandi quadri sono presenti in numerose collezioni europee.

Il suo “Made in Italy” (olio su tela, 200×200 cm, 2019) mette in scena un’Italia gastronomica, femminile e solare, animata da un vento foriero di novità positive, aperta al futuro ma non immemore del nostro migliore passato (è citata la Città Ideale di Urbino e aleggia il tema dell’Annunciazione). Tutto questo in assoluta controtendenza rispetto a un’arte contemporanea massicciamente orientata a rappresentare, del presente, gli aspetti relativi al declino, alla sterilità, alla fatiscenza.

Ideato da Camillo Langone, curatore del sito e del progetto Eccellenti Pittori, con il sostegno del Gruppo caseario Brazzale, Eccellenti Pittori – Brazzale è un vero “diario della pittura italiana vivente”.