M5S a Colorno: “27 milioni per manutenzione ponti pronti”

“La prima opera utile per il territorio è la manutenzione. Per questo grazie all’azione avviata nel 2018 dall’allora ministro Toninelli che domenica sarà simbolicamente sul ponte di Colorno-Casalmaggiore, poi a Sorbolo e Traversetolo, sono stati finalmente sbloccati 27.3 milioni per i ponti del bacino del Po in provincia di Parma” così la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni (Movimento 5 Stelle) che oggi è stata impegnata in piazza a Colorno insieme ai candidati locali Donatella Ciola, Gabriele Buonasperanza e Fabrizio Aimi ed i parlamentari Davide Zanichelli, Ilaria Fontana, Valentina Barzotti, Angela Masi.

REDDITO CITTADINANZA: INCONTRO CON STOCCHI PER IL VIA AI PROGETTI UTILI A COMUNITA’ –

La delegazioni di parlamentari del Movimento 5 Stelle guidata da Maria Edera Spadoni, insieme al consigliere comunale pentastellato di Colorno Simone Guernelli è stata ricevuta dal sindaco Christian Stocchi. “Con il primo cittadino di Colorno abbiamo fatto il punto della situazione sul progetto per il ponte e spiegato l’importanza per il Comune di avviare al più presto i Progetti Utili alla Comunità legati ai percettori del reddito di cittadinanza abili al lavoro” spiegano Spadoni, Zanichelli, Fontana e Guernelli. “Per 8 ore alla settimana saranno utilizzati per lavori utili alla collettività di Colorno. Solo per questo Comune parliamo di 40 persone che potranno svolgere attività in campo di manutenzione dei giochi dei bambini nei parchi, attività di supporto domiciliare alle persone anziane o con disabilità, rimozione di graffiti da edfici pubblici, riqualificazione aree mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione die temi ambientali” spiegano i pentastellati Spadoni, Guernelli e Zanichelli. “Il sindaco si è mostrato molto interessato e si è impegnato a farli partire al più presto” concludono i pentastellati.

“PONTI TOUR” – TONINELLI E BENINI DOMENICA IN PROVINCIA DI PARMA-

L’ex ministro Toninelli domenica sarà in provincia di Parma insieme al candidato presidente Simone Benini. Alle ore 9 presso il Ponte di Colorno, alle ore 9.30 a Sorbolo al Bar Pippo in piazza Libertà, e alle 11.30 al mercato di Traversetolo in piazza Vittorio Veneto. In seguito sopralluogo sul ponti sull’Enza tra Parma e Reggio Emilia oggetto degli investimenti del provvedimento da lui promosso.